Rafael Leao, che non è un giocatore in uscita come Tomori, Fofana e Gimenez, ma è comunque sul mercato dal Milan, avrebbe respinto anche l'interesse dell'Aston Villa. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Giornale, "attualmente l'unica opportunità realistica è quella del Galatasaray, ma i turchi stanno cercando di abbassare le richieste milanisti di 50 milioni".

Dopo Torino-Milan, Ruben Amorim ha rilasciato un'intervista a Telelombardia riguardo a Leao: "Non sono sicuro se Leao sarà disponibile per il prossimo incontro, poiché non so se riuscirà a recuperare. Se sarà presente, sarà molto significativo, perché ogni membro della squadra è fondamentale. Tutto dipende da quando sarà pronto a giocare. Se non è in condizione di scendere in campo, allora il suo valore diminuisce (ride, ndr). Quindi, non posso dire se sarà determinante, ma se potrà darci una mano sarà di grande aiuto. Ripeto, non si tratta solo di Cissè. Anche Saelemaekers ha mostrato grande impegno quando ha giocato. C’era anche Moreira in panchina. Leao avrà importanza quando sarà ristabilito, ma non sono certo che sarà presente per il prossimo incontro”.