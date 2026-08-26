Negli ultimi giorni della finestra di mercato estivo, il Milan non si dedicherà esclusivamente a sistemare gli esuberi, ma cercherà anche di mettere a disposizione di Ruben Amorim il trequartista di piede sinistro richiesto nel corso delle ultime settimane. Come riporta l'edizione di oggi de Il Giornale, il sogno del Diavolo per il ruolo di trequartista è l'approdo di Brahim Diaz, attualmente in forze al Real Madrid, ma si tratta di una questione piuttosto complicata. Di conseguenza, il Milan sta considerando anche altre opzioni. L'ultima idea è quella di Alvyn Sanches dello Young Boys, che ha iniziato con il piede giusto questa seconda stagione con la maglia giallonera, realizzando due gol e fornendo due assist nelle prime quattro partite del campionato svizzero.

Inacio rimane ancora un'opzione possibile?

Il sogno delcontinua a essere. In via Aldo Rossi si stanno chiedendo se cercare di ingaggiare il difensore prima della chiusura del mercato. Nel corso di queste ore di riflessione, in via Aldo Rossi si sta decidendo se provare a ingaggiare il difensore portoghese, il quale non ha partecipato alla prima partita di campionato dello. Il presidente del club biancoverde ha affermato che la scelta dell'allenatore non è stata influenzata da fattori di mercato e che il giocatore non è in partenza, ma il nome di Inacio rimane sicuramente tra le opzioni favorite dal Milan per rinforzare la propria difesa.