Euro 2024 – Ancora Scamacca: “12 mesi fa ero a casa col menisco rotto…”

Il centravanti della Nazionale italiana Gianluca Scamacca ha parlato poco fa in conferenza stampa dalla Germania...

In conferenza poco fa ha parlato Gianluca Scamacca che ha detto: “ Quando ho capito di poter essere il centravanti dell'Italia? Io sono uno dei centravanti dell' Italia , sono contento di far parte di questo gruppo e di fare questa bellissima esperienza".

Ancora le sue parole

"Lo scorso anno non andò bene per la rottura del menisco, mentre questo è stato un anno magnifico, abbiamo vinto una Coppa che l'Atalanta non aveva mai vinto. La pressione ce l'hanno i giocatori forti, se così è posso dire che è anche bello avere pressione, ogni giorno è una sfida".