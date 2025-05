Milan, la candidatura che non ti aspetti come nuovo ds: fa sul serio

C’è una vecchia conoscenza del Milan che si è autocandidato per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero

Il Milan è alla ricerca da mesi di una figura competente che possa assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo . Sono tanti i nomi che circolano in orbita rossonera, con D’Amico e Tare in pole position.

Tuttavia nelle ultime ore si è fatto avanti anche una vecchia conoscenza rossonera. Ariedo Braida , ex storico dirigente del Milan, ha rilasciato alcuni giorni fa delle dichiarazioni ai microfoni di GR Parlamento.

A proposito del Milan ha dichiarato: “Vedere il Milan in difficili acque mi dispiace, sarei pronto a dare una mano. Casting ds? L’esperienza è qualcosa che non si compra. Se hanno bisogno di me, sono qui. È mancata continuità. La squadra è forte, ma va perfezionata”. Intanto si pensa già alla finale di mercoledì sera <<<