Calciomercato, Milan da urlo nel 2026: ecco chi vogliono prendere in attacco

L'attacco del Milan sarà un reparto che meriterà particolare attenzione nel corso del prossimo calciomercato estivo. A gennaio è arrivato Santiago Gimenez , è vero, ma i rossoneri non hanno risolto il problema del gol. Il messicano è un attaccante valido e che può crescere ancora molto, ma da solo non basta ancora. Tanto che il Milan si è dovuto aggrappare anche ad Abraham e a Jovic nella seconda parte di stagione. Due giocatori che, nonostante le discrete prestazioni degli ultimi tempi, non hanno un futuro assicurato a Milano. Anzi, entrambi potrebbero salutare il Diavolo alla fine di questa stagione.

Ecco dunque che qualche intervento di spessore sul mercato si renderà assolutamente necessario in estate per il Milan. Che, in effetti, si starebbe già orientando verso alcuni profili ben precisi. Sulla lista rossonera infatti ci sono già diversi nomi, alcuni anche clamorosi e di livello internazionale. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo a scoprire insieme tutti gli obiettivi del Milan per l'attacco, uno dopo l'altro <<<