Mercato Milan – Ibrahimovic si scatena: “Colpo a sorpresa, contatti avviati!” | News

Confermato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, ora Ibrahimovic e soci devono dare importanti risposte anche sul fronte del calciomercato rossonero. Lo stesso Ibrahimovic, annunciato Fonseca, lo ha confermato chiaramente: "A Cardinale ho detto che se devo entrare nel Milan, deve essere un progetto vincente. Chi mi conosce personalmente sa che io non accetto perdere: voglio vincere, devo vincere e vincerò". E poi ancora: "Il prossimo step è rinforzare la squadra, farla diventare ancora più forte per essere competitivi per gli obiettivi che abbiamo che sono i trofei, non solo in Italia ma anche in Europa". E a questo proposito, di voci e di notizie ne stanno circolando davvero tantissime in queste ultime ore in orbita Milan.