Romano: “Apprendo che l’Inter è vicina all’accordo per ingaggiare Taremi”

FABRIZIO ROMANO SU TAREMI-INTER:

"Apprendo che l'Inter è vicina all'accordo per ingaggiare Mehdi Taremi come free agent a luglio - ha sottolineato Romano, visto che il contratto di Taremi con il Porto scadrà il prossimo 30 giugno - . Contratto valido due anni con opzione per un'ulteriore stagione. Ci sono gli ultimi dettagli da discutere dopo la Coppa d'Asia per chiudere la trattativa … e poi ci siamo".