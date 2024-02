Calcio, in arrivo una vera rivoluzione: ecco l’introduzione del cartellino blu!

È in arrivo una vera rivoluzione nel mondo del calcio. Ben presto verrà infatti introdotto il nuovo cartellino blu

Secondo quanto riferito dal Telegraph, nel mondo del calcio verrà inserita a breve una novità. Si tratta dell’ introduzione del cartellino blu , che verrà estratto dall’arbitro soltanto in determinate situazioni. L’estrazione di tale cartellino comporterà una “ espulsione breve ”, dalla durata di 10 minuti.

Questo cartellino blu verrà utilizzato per fermare un giocatore autore di un fallo che impedisce un attacco ritenuto pericoloso. Allo stesso tempo verrà usato per espellere un giocatore se protesta molto con l’arbitro. Il cartellino blu insieme al cartellino giallo si trasformeranno in un cartellino rosso. Allo stesso tempo due cartellini blu equivalgono a uno rosso.