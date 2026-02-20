Risentimento al soleo per Lautaro, presenza a rischio nel derby

Risentimento muscolare al soleo per Lautaro Martinez, presenza rischio per il derby col Milan. Il focus sul calendario delle due milanesi.

Le notizie arrivate questa mattina e pubblicate dai canali ufficiali dell’Inter parlano di un risentimento muscolare al polpaccio per il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. In particolare, il problema riguarda il soleo, una zona in cui hanno, non molto tempo fa, avuto problemi anche giocatori del Milan come Leao e Rabiot, che hanno impiegato circa un mese per rientrare a disposizione.

Il comunicato ufficiale dell’Inter recita:

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.

Visto questo problema, la presenza dell’asso nerazzurro nel derby di Milano, in programma nel fine settimana dell’8 marzo, è a forte rischio.

Il cammino delle milanesi in vista del derby

In vista della partita più attesa, vediamo ora il programma delle due squadre: ricordando che il Milan si trova attualmente a -7 dall’Inter capolista, quella sfida rappresenta una delle ultime possibilità per riaprire il discorso scudetto.

Si parte domani, sabato 21, quando l’Inter affronterà il Lecce in trasferta, mentre il giorno successivo il Milan ospiterà il Parma a San Siro. Martedì poi l’Inter giocherà la delicata partita di ritorno contro il Bodo/Glimt in Champions League: dopo aver perso 3-1 all’andata proverà il tutto per tutto per continuare il cammino europeo. La giornata di campionato precedente al derby vedrà l’Inter affrontare il Genoa in casa sabato 28 febbraio, mentre il Milan giocherà a Cremona il 1° marzo, contro l’unica squadra che lo ha battuto in questo campionato, la Cremonese.

Tutte e quattro le sfide sono relativamente abbordabili, ma nel calcio si sa che l’insidia è sempre dietro l’angolo.

Resta da capire se il Milan si presenterà al derby comunque a -7 o se cambierà qualcosa, considerando anche il dispendio fisico maggiore dei cugini e l’assenza del proprio capitano. Lautaro comunque tenterà un recupero disperato per essere disponibile in quella che si annuncia come la sfida più importante della stagione.