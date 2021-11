Milan, rinnovo vicino per un rossonero. Su Kessie invece…

Il Milan guarda alla sessione invernale di calciomercato. Vicino il rinnovo per un giocatore rossonero. Diversa la situazione per Kessie.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e il Milan pensa alle mosse da effettuare. Il club rossonero si trova ai vertici della classifica e l’obiettivo è restare in alto fino alla fine. Il sogno scudetto non è così impossibile, anzi. Per adesso le uniche due squadre davvero in lotta sembrano essere Napoli e Milan , entrambe a 32 punti. Insegue l’ Inter con 28 punti, tornata in corsa proprio in seguito alla vittoria sui partenopei. Distanti sono l’ Atalanta e la Juve , che difficilmente potranno competere per il titolo.

La società rossonera pensa ai rinforzi per mister Pioli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gran parte delle decisioni sul mercato riparatore di gennaio sono legate aFranck Kessie. In questa prima parte di stagione il centrocampista ha giocato 10 gare in Serie A, con 2 reti e 1 ammonizione. Sono 3 invece le presenze in Champions League. L’ivoriano ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel giugno 2022, ma non sembra intenzionato a rinnovare. I diavoli valutano il suo cartellino intorno ai 55 milioni, ma potrebbero perderlo a zero in estate se non si riuscisse a trovare un accordo. Per evitare tale problema, la società prenderà in considerazione le eventuali offerte che arriveranno per lui a gennaio.