Milan, senza Tomori e Kjaer la difesa non funziona. La situazione

La sconfitta con la Fiorentina ha mostrato le lacune della difensa del Milan. La società rossonera deve lavorare sui tanti gol subiti.

Redazione Il Milanista

Sabato sera il Milan ha perso la sua prima partita in Serie A contro la Fiorentina. Un sonoro 4-3 che non ha permesso alla squadra di Pioli di ottenere il primo posto in solitaria in classifica. Infatti al Franchi il club rossonero ha avuto l’occasione di superare il Napoli, sconfitto per 3-2 dall’Inter. Oltre il risultato, la delusione più grande ha riguardato la prestazione della difesa. Tra errori e imprecisioni, i diavoli non hanno ostacolato l’impeto viola. Sul primo e sul terzo gol pesa la responsabilità del portiere Tatarusanu e di Gabbia. Il quarto gol invece è dettato dall’errore di Theo Hernandez, che ha permesso a Vlahovic di realizzare una doppietta.

Nonostante l’ottima posizione in classifica, il Milan compie troppi errori in fase difensiva e intasca troppi gol. In 13 giornate di campionato il club rossonero ha incassato la bellezza di 15 reti, più di 1 gol a partita. Finora la questione non ha destato sospetti soprattutto per l’ottima capacità dell’attacco di segnare. Infatti sono 29 i gol realizzati, 14 di differenza reti. Anche in Champions League la situazione non migliora, con 7 gol subiti e solo 4 realizzati. Tanti, troppi per una squadra che vuole vincere lo scudetto. Nonostante gli errori individuali, è tutto il reparto difensivo a mostrare delle notevoli lacune. Nelle ultime sfide ha incassato 1 gol con la Roma , 1 con il Porto, 1 con l’Inter e 4 con la Fiorentina. In questa prima parte di campionato la porta del Diavolo è rimasta inviolata soltanto contro Sampdoria, Lazio, Venezia e Torino.

La maggior parte delle volte la situazione è stata risolta dalla coppia difensiva Tomori-Kjaer, grazie alla loro bravura e intesa. Tuttavia quando uno dei due titolari è assente, aumentano i problemi. A causa di un problema all’anca, il difensore inglese non ha preso parte alla gara del Franchi e si è notata la sua assenza. Nelle ultime 3 partite dove il Milan ha subito 3 gol Tomori era sempre assente: non è un caso. Così come è ormai chiaro che la società deve rinforzare il reparto difensivo, se vuole puntare allo scudetto.