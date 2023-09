Verso PSG-Milan, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni di Mbappè

Dalla Francia arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni di Mbappè, uno dei prossimi avversari del Milan in Champions

Continua il periodo di tour de force per il Milan. I rossoneri scenderanno anche oggi in campo, appena quattro giorni dopo rispetto all’ultimo impegno di campionato. In pochi giorni i Diavoli saranno impegnati non solo in campionato, ma anche in Champions League.

Condizioni di Mbappè — Proprio dalla Francia arrivano delle notizie riguardanti uno dei prossimi avversari del Milan. L’allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa e ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Mbappè. Queste le sue dichiarazioni sulle condizioni del giocatore, anche in vista della sfida Champions contro il Milan: “Non è un problema serio, ma c’è dolore. Penso che sia stato più intelligente farlo uscire. Ma non c’è niente di importante, alla fine va bene così. Sarà disponibile a breve. Era meglio non correre rischi, soprattutto quando un giocatore non è al 100%, per non peggiorare”.

