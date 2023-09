Allegri: “Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, ha parlato così della sua squadra: "Non voglio nascondermi: Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere il titolo. Noi quest'anno abbiamo tanti giocatori con poca esperienza però abbiamo corsa e giocatori che possono crescere. Oggi dopo il gol ci siamo sbloccati, ci vuole pazienza per assorbire gli errori che ci possono stare. Gatti è stato attaccato per l'ultimo errore ma sono episodi rocamboleschi, è un giocatore con 27 partite in Serie A. Ci vuole un attimo di pazienza. Rugani oggi ha fatto una partita straordinaria, ma è abituato perché è da otto anni alla Juventus e gioca con freddezza".