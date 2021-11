Milan, problemi in vista: il bomber si allontana. La situazione

Clamoroso: un giocatore, a lungo monitorato dal Milan, potrebbe rinnovare con il suo club. Ecco la situazione.

Redazione Il Milanista

Risveglio positivo in casa Milan. La trasferta di Madrid si è conclusa nel migliore dei modi. Vittoria per i rossoneri, che ora possono sperare di passare il girone. Si perché non è ancora detta l’ultima parola. Tutto verrà deciso nell’ultima giornata, in programma il 7 dicembre. Finora l’unica certezza è la qualificazione del Liverpool come testa di serie, al primo posto con 15 punti. Per Porto, Milan e Atletico Madrid invece è ancora tutto da decidere. La sesta giornata di Champions League darà molte emozioni, con tre squadre alla ricerca del secondo posto e di un pass utile per gli ottavi.

Torna a splendere il sole su Milanello. Dopo la sconfitta di Firenze, agli uomini di Pioliserviva una buona vittoria per ripartire. I rossoneri sono ancora a 32 punti in classifica, a pari merito con il Napoli. Si prospetta un testa a testa per la conquista dello scudetto, che durerà fino alla fine del campionato. Il Milan sa bene che per continuare a lottare per il vertice ha bisogno di rinforzi.

È notizia delle ultime ore che un bomber, da tempo monitorato dai rossoneri, potrebbe non arrivare a gennaio. Si tratta di Andrea Belotti, seguito attentamente da Maldini e Massara. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il “gallo” potrebbe rinnovare con il Torino. L’attaccante ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022 e negli ultimi tempi si vociferava di una sua partenza sempre più certa. Quest’anno ha collezionato 8 presenze in Serie A, condite da 2 gol e 1 assist. Tuttavia la punta classe 1993 è molto legata a Torino e ai suoi tifosi e starebbe pensando di restare. Se Belotti dovesse rimanere in maglia granata, il Milan dovrebbe cambiare obiettivo. Per puntare allo scudetto e sperare di continuare a fare bene in Europa, c’è bisogno di giocatori di qualità. L’attacco è proprio uno dei reparti da rinforzare.