Milan, non è ancora detta l’ultima per la Champions League

Il Milan può ancora qualificarsi. Ecco tutte le opzioni che hanno i rossoneri per poter passare agli ottavi.

Mancano davvero poche ore alla sfida decisiva tra Atletico Madrid e Milan . I rossoneri sono chiamati a realizzare una prestazione eccellente se vogliono avere una piccola occasione di passare il turno. Obiettivo comune alle due squadre è qualificarsi agli ottavi. Ma tutto dipenderà dalla gara di oggi. La classifica del gruppo B vede al primo posto il Liverpool con 12 punti, il Porto con 5, l’Atletico con 4 e infine il Milan con 1. Ancora non è detta l’ultima parola per i rossoneri, che potrebbero arrivare al secondo posto soltanto grazie a una serie di combinazioni.

C’è una sola certezza per i diavoli: vincere. Soltanto vincendo contro gli spagnoli, i rossoneri avrebbero ancora qualche chance. Il Milan deve sconfiggere l’Atletico Madrid, magari segnando anche 2 gol di scarto –per avere la differenza reti a proprio favore. Già il pareggio non servirebbe a nulla per gli uomini diPioli. Ne è consapevole Tonali, che ha parlato ieri durante la conferenza stampa con il mister. Il centrocampista ha dichiarato: "Dobbiamo basarci su di noi, dipende tutto da noi: dobbiamo guardarci tutti negli occhi, fare una grande partita e dare tutto".