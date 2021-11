Atletico Madrid-Milan, scontro tra due diverse filosofie di gioco

La partita di ieri sera ha messo in mostra due modi diversi di giocare. Per uno stile che tramonta ce n’è uno che nasce.

Grazie al tecnico argentino, l’Atletico è diventato una potenza spagnola ed europea, che prima non era. Da subito Simeone è riuscito a trasmettere ai suoi giocatori il “cholismo”. Nonostante questa filosofia calcistica non abbia quasi mai incontrato il favore della critica, è riuscita a farsi valere a suon di trofei. Tuttavia oggi il cholismo appare in declino e, si teme, essere giunto alla fine. Lo stesso Simeone ne è consapevole. Infatti negli anni ha dovuto abbandonare il 4-4-2 per passare al 3-5-2. La sconfitta di ieri sera con il Milan non ha fatto altro che confermare questa percezione. Finora l’Atleti non ha vinto nessuna partita in casa nella fase a gironi della Champions League e ora rischia di non passare il turno.