Pre-partita, Pavlovic: “Vogliamo fare di tutto per vincere”

Nel pre-partita di Milan– Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco che cosa ha detto in vista del match.
Sulla partita:
“Partita molto importante per noi, questa è la prima dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere, sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca tutto in contropiede”.
Sulle attenzioni difensive da prendere:
“Dobbiamo stare attenti in difesa, sappiamo che i due attaccanti dell’Hellas Verona sono molto veloci, dobbiamo essere sempre 3 contro 2”.
Sul giocare senza Gabbia:
“Tutti sappiamo quello che dobbiamo fare, Gabbia è un leader ma anche con De Winter dobbiamo fare il solito lavoro“.