IlMilanista.it
Pubblicità

Pre-partita, Pavlovic: “Vogliamo fare di tutto per vincere”

Riccardo Focolari – 28 Dicembre, 12:04

Strahinja Pavlovic

Ecco le dichiarazioni del pre-partita di Milan-Hellas Verona del difensore rossonero Strahinja Pavlovic ai microfoni di DAZN.

Nel pre-partita di MilanHellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Ecco che cosa ha detto in vista del match.

Sulla partita:
“Partita molto importante per noi, questa è la prima dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere, sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca tutto in contropiede”.

Sulle attenzioni difensive da prendere:
“Dobbiamo stare attenti in difesa, sappiamo che i due attaccanti dell’Hellas Verona sono molto veloci, dobbiamo essere sempre 3 contro 2”.

Sul giocare senza Gabbia:
“Tutti sappiamo quello che dobbiamo fare, Gabbia è un leader ma anche con De Winter dobbiamo fare il solito lavoro“.