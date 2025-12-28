Pre-partita, Allegri: “Bisogna essere molto più attenti”

Ecco le dichiarazioni del pre-partita di Milan-Hellas Verona di mister Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.

Sulla gara:

“Sicuramente non è una partita semplice, il Verona è una squadra che ha grande velocità e buona tecnica davanti. Dobbiamo fare una partita molto ordinata per non perdere certezze all’interno del match”.

Sulle difficoltà con le ‘piccole’:

“Credo che bisogna assolutamente migliorare, ci sono dati di partite in cui abbiamo fatto molto più possesso palla e abbiamo fatto meno risultati. Significa che sui gol presi in quei momenti lì bisogna essere molto più attenti e alzare l’attenzione”.

Su Nkunku:

“Ha fatto il centravanti, ha fatto dei gol. Con noi si sta inserendo. Come ho detto diverse volte ci sono giocatori che si inseriscono subito e giocatori che hanno bisogno di tempo. Però è un giocatore di una tecnica straordinaria, speriamo che oggi faccia bene e che soprattutto faccia gol”.

Sull’importanza di Maignan come leader:

“È importante Maignan come tutti i giocatori che hanno più esperienza. Per mantenere il Milan a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori importanti e questo credo che sia normale: la società sta lavorando per questo”.