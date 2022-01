Milan, ora Pioli può sorridere: torna in gruppo Ante Rebic

C’è una buona notizia per il Milan. Ante Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo e può essere convocato già per la gara di giovedì.

Redazione Il Milanista

Il nuovo anno inizia con una bellissima notizia per i tifosi rossoneri. Manca sempre meno al ritorno in campo di Ante Rebic. Dopo la sosta natalizia, l’attaccante croato è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme a Ibrahimovic e Leao. I tre hanno svolto la prima parte dell’allenamento insieme ai compagni, per poi proseguire con un lavoro atletico personalizzato. Torna a sorridere dunque mister Pioli, che potrà convocare il croato già per la gara contro la Roma, in programma il 6 gennaio alle 18:30.

L’ex Eintracht tornerà a disposizione per la prima gara del nuovo anno, valida per la 20esima giornata di Serie A. L’ultima volta in cui Rebic ha calcato il prato di San Siro è stato il 7 novembre 2021, nel derby contro i nerazzurri terminato 1-1. Ora il croato è pronto a riprendersi una maglia da titolare, consapevole di essere una presenza essenziale nella formazione del tecnico. Il 28enne vuole tornare ad essere decisivo proprio come ad inizio stagione. In questi giorni Rebic si sta allenando al meglio per poter rientrare proprio contro i giallorossi, una delle sue vittime preferite.

C’è una curiosità su Ante Rebic. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere poco incisivo nella prima parte del campionato, per poi rivelarsi essenziale durante il girone di ritorno. Fino a questo momento l’attaccante ha disputato 9 gare in campionato, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Gli assist sono giunti entrambi nel match contro la Lazio, mentre il gol è stato segnato contro la Juventus. Ora Rebic non deve più pensare al suo infortunio e ha tutto il girone di ritorno per rivelarsi decisivo. Nella stagione 20/21 infatti ha messo a segno 10 gol e 1 assist solo nella seconda parte di stagione, mentre nella stagione 19/20 ha realizzato 11 reti e fornito 3 assist. La speranza di Pioli è quella di poter contare sulle sue qualità in questo girone di ritorno. La corsa scudetto passa anche tra i piedi del croato.