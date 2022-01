Bufera Donnarumma: “Al PSG c’è più pressione rispetto al Milan”

Donnarumma è tornato a parlare del Milan ed è nata l’ennesima polemica, con i tifosi che non hanno apprezzato le parole del portiere.

In estate il Milan si è trovato senza portiere e senza capitano. I tifosi rossoneri non gli hanno mai perdonato questo tradimento, nemmeno dopo l’Europeo vinto anche grazie alle prestazioni del numero 21 azzurro. Gigio ha preferito trasferirsi in Francia, ma a Parigi le cose non sono iniziate nel migliore dei modi. Il 22enne si è ritrovato infatti a fare il secondo dietro Keylor Navas. Ultimamente le cose sono migliorate, con Donnarumma che ha visto aumentare la sua presenza in campo – tanto da essere apprezzato anche dai tifosi parigini.