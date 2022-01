Milan, Kessié è sempre più distante. Individuato già il suo sostituto

Kessié non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il Milan. Il club rossonero ha già trovato il sostituto.

È da tempo ormai che si parla del futuro di Franck Kessié . L’ivoriano sembra sempre più lontano dai rossoneri. In origine l’accordo era di rinnovare il contratto dopo il rientro dalle Olimpiadi, ma fino a questo momento non è successo. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e più passano i giorni più aumenta la possibilità di perderlo a parametro zero. Il Milan vuole sapere se Kessié è intenzionato a rimanere a Milanello oppure se sta valutando l’idea di trasferirsi altrove. Finora il centrocampista non ha rilasciato nessuna dichiarazione e il club meneghino ha iniziato a cercare il suo sostituto.

Data l’elevata concorrenza, il club di via Aldo Rossi non può aspettare troppo per tentare l’affondo decisivo. Per tale motivo la società vuole conoscere a breve la decisione di Kessié sul suo futuro, per avere il tempo necessario per acquistare il sostituto. Con il passare dei giorni diminuiscono sempre di più le speranze di vedere l’ivoriano ancora in rossonero. Tuttavia il Milan non si scoraggia, avendo già individuato in Renato Sanches il profilo ideale per rimpiazzarlo.