Milan, Botman vicino. Trovato anche un difensore per il futuro

Il Milan può acquistare Botman già nel mercato di gennaio. Nel frattempo i rossoneri hanno trovato il profilo ideale per il futuro.

Oggi apre ufficialmente il calciomercato invernale. Il primo colpo del Milan riguarderà inevitabilmente la difesa, rimasta scoperta dopo l’infortunio di Kjaer . Il danese dovrà rimanere fuori fino al termine della stagione e tra le fila rossonere non c’è un sostituto all’altezza. Da tempo ormai il club meneghino ha messo gli occhi su Sven Botman del Lilla. La trattativa appare tutto fuorché semplice, nonostante negli ultimi giorni ci sia stato l’allontanamento del Newcastle. I francesi infatti vorrebbero cedere il difensore per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia c’è un buon rapporto tra le due dirigenze dopo l’acquisto di Maignan ed è probabile che Maldini riesca ad ottenere uno sconto.

La società francese ha molti problemi economici, per tale motivo è costretta a vendere molti gioielli. Dopo aver ceduto Ikoné alla Fiorentina, il Lilla potrebbe perdere anche Botman. Negli ultimi giorni la valutazione del suo cartellino sembra essere scesa a 20 milioni, prezzo accessibile per il Milan – che spera di ripetere l’affare dello scorso anno con Tomori . I rossoneri vorrebbero proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto e battere così la concorrenza.

Un altro difensore monitorato dai rossoneri è Rudiger del Chelsea. Il tedesco gioca titolare nella formazione di Tuchel, ma ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Sull’ex giallorosso c’è anche l’interesse del Real Madrid, ma i rossoneri sarebbero in vantaggio su di lui. Rudiger rappresenterebbe un valido acquisto per il futuro,ma è molto probabile che il Milan tenti l’affondo in estate (magari prendendolo a parametro zero). L’obiettivo attuale resta Botman, con Maldini che aspetta sviluppi dalla Francia.