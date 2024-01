Pastore: “Ad Udine il Milan non doveva tornare in campo. Avrebbe rotto…”

"La cosa 'straordinaria' è che tutto lo stadio, o comunque una gran parte, fischia Maignan, non soltanto 5/10 imbecilli che l'hanno insultato. Quindi non è la maggioranza silenziosa che non è razzista e prende le distanze, ma non è razzista a parole, ma poi in realtà se la prendono con quello che hanno insultato. O non hanno capito niente, e mi sembra strano perché l'altoparlante è stato chiaro, oppure sono peggio di quelli che erano dietro la porta. Non è dunque una questione di 5/10 imbecilli, come ogni volta le società cerco di minimizzare per pulirsi un po' la coscienza, ma è un problema molto serio, del paese ma soprattutto della società, anche perché non si è razzisti solo durante la partita. Chiudo dicendo che il Maignan non sarebbe dovuto rientrare in campo, così come tutto il Milan, perdendo anche a tavolino, rompendo così il giocattolo. Bisogna evitare di attaccarsi a questo protocollo inutile che non risolve nulla."