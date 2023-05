Milan, parla il padre di Zaniolo: “Ci sono voci, Nico ha un certo prezzo…”

Il giocatore, cercato in estate dal Milan, ora è al Galatasaray, ma continua a piacere ai rossoneri. Queste le ultime dichiarazioni del padre

Nelle ultime due sessioni di calciomercato , il nome di Nicolò Zaniolo è stato più volte accostato al Milan . Il giocatore piaceva ai rossoneri, ma con la Roma non si è mai riusciti a trovare una squadra. E alla fine a gennaio il club giallorosso lo ha ceduto al Galatasaray .

L'interesse però non è mai scomparso del tutto. Il giocatore non ha mai nascosto di voler tornare in Italia prima o poi e il Milan sarebbe una destinazione gradita. A proposito del futuro del futuro, Igor Zaniolo, padre del calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calcio Spezia.