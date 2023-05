Mercato Milan / Maldini ha deciso la prima cessione: “Addio al 100%” | News

Sarà un'estate bollente in ottica mercato per il Milan . Tanti giocatori arriveranno per allungare e migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli . Ma tanti altri sono destinati a salutare definitivamente il club rossonero. E gli addii potrebbero addirittura superare la doppia cifra. Una vera e propria rivoluzione per il Milan.

Alcune partenze sono già certe, come quelle di alcuni giocatori a fine contratto come Tatarusanu e Mirante o alcuni con il prestito in scadenza come Bakayoko, Dest e con ogni probabilità anche Vranckx. Discorso a parte per Brahim Diaz, il cui riscatto dovrà essere trattato con il Real Madrid. Poi ci sono calciatori che potrebbero partire in prestito come Gabbia, Adli e CDK (più complicato). Ma c'è anche una lunga lista di altri nomi che potrebbero lasciare il Milan in estate e alcuni di questi sarebbero praticamente già certi della partenza: ecco l'elenco completo, con tutte le percentuali di addio aggiornate nome per nome <<<