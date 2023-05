Calciomercato Milan, Maldini lascia tutti senza parole: “Ha fatto un’offerta per…” | News

Continuano a circolare tantissime news sul calciomercato del Milan. Nelle ultime ore Sky Sport ha fatto il punto su diverse situazioni in atto. Peppe Di Stefano ad esempio ha parlato di Brahim Diaz: "Il Milan vuole discutere dello spagnolo e tratterà con il Real Madrid nelle prossime settimane. I rossoneri non vogliono privarsi di lui". Lo stesso Brahim, sottolinea sempre Sky, vorrebbe rimanere a Milano e dunque le quotazioni per una sua permanenza sono al momento in rialzo. Del mercato del Milan ha parlato poi anche Gianluca Di Marzio.