Milan, da Kamada e Frattesi ad Arnautovic e Openda: il punto sul mercato

La stagione sta volgendo al termine e il Milan sta delineando le strategie per il prossimo mercato: il punto sui nomi più caldi nel mirino

Redazione Il Milanista

La stagione ormai è agli sgoccioli. Il Milanin queste ultime due giornate di campionato cercherà di difendere il posto tra le prime quattro. La qualificazione in Champions League infatti è un obiettivo di prestigio sportivo, ma anche economico. Gli introiti della qualificazione aumenterebbero anche il budget di mercato. Nel frattempo la dirigenza rossonera si sta muovendo per impostare la prossima campagna acquisti. Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui nomi più caldi tra quelli trattati dal Milan. Il club rossonero al momento punta due nomi a centrocampo e due in attacco.

In mezzo al campo piace Daichi Kamada. Il giapponese si libererà a parametro zero dall'Eintracht Francoforte e da settimane viene accostato ai rossoneri. Kamada sarebbe un giocatore gradito a Pioli per le sue caratteristiche. Il classe '96 potrebbe essere una pedina importante sulla trequarti, perché in grado di fare entrambe le fasi. Il giapponese inoltre vede la porta: in questa stagione ha segnato 16 gol in tutte le competizioni. E poi Kamada all'occorrenza può giocare anche da interno di centrocampo. L'altro nome è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo quest'anno ha continuato la sua crescita, dimostrandosi completo in entrambe le metà campo: oltre alla quantità, in questa stagione ha trovato anche 7 gol in campionato. Sul giocatore però ci sarà una grande concorrenza: Inter e Juventus in Italia, ma anche pretendenti all'estero. La base sarà di 20 milioni, ma il Milan non vuole partecipare ad aste.

In attacco si cercano rinforzi importanti. Il solo Giroud infatti non può reggere una stagione da solo. Maldini e Massara cercano un attaccante giovane e prolifico per dare nuova linfa alla fase offensiva. Il nome più caldo è quello di Lois Openda del Lens. Il belga finora ha fatto una grande stagione, segnando 19 gol in Ligue 1. Il costo del cartellino sarebbe di 25 milioni di euro. Sul giocatore però c'è anche il Borussia Dortmund. L'eventuale acquisto del classe 2000 non precluderebbe l'ingaggio di Marko Arnautovic. L'austriaco è in uscita dal Bologna, visti i rapporti con il tecnico Thiago Motta. L'attaccante rossoblù sarebbe un profilo d'esperienza, affidabile, che aumenterebbe il tasso tecnico della panchina. Accessibile a un costo molto ridotto, potrebbe prendere il posto in rosa di Ibrahimovic.