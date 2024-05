Padovan duro contro Fonseca: “Alla Roma non ha fatto nulla e al Lille…”

In esclusiva a Sky Sport 24 ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan che ha detto: "Non avrei mai preso Fonseca. Non si merita il Milan. Alla Roma non ha fatto nulla, al Lille è rimasto fuori dalla Champions. Mi domando: perchè hanno scelto Fonseca? Cos'ha fatto, a livello di gioco, per meritarsi la chiamata del Milan? Per me nulla e la pensano così anche tantissimi tifosi del Milan che volevano Antonio Conte".