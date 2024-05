Mercato Milan – Di Marzio in diretta: “So che Fonseca vuole…” / News

Come vi stiamo raccontando ormai da giorni, Paulo Fonseca a breve diventerà il nuovo allenatore del Milan. Chiuso il ciclo Pioli - e dopo la piccola parentesi targata Bonera per l'amichevole contro la Roma - il Milan si appresta ad aprirne uno nuovo proprio con Fonseca, anche attraverso un mercato estivo che si preannuncia molto movimentato. Sono infatti attesi diversi movimenti di calciomercato in entrata, così come non sono esclusi anche sacrifici eccellenti (occhio a Theo Hernandez).