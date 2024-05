Calciomercato Milan, Fonseca fa fuori mezza squadra: “Va via anche…” / News

Insieme a Fonseca - che salvo clamorose sorprese e improbabili colpi di scena sarà presto il nuovo allenatore del Milan - si aprirà un nuovo ciclo rossonero. Un ciclo che passerà ovviamente anche da importanti movimenti di calciomercato, destinati a modificare in maniera importante la rosa del Milan durante l'estate. In programma, come vedremo nello specifico più avanti, ci sono già diversi colpi grossi in entrata. Ma non solo perché, stando alle ultime news di casa Milan, il prossimo mercato rossonero potrebbe portare in dote enormi ribaltoni anche per quanto riguarda le cessioni.