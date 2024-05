Milan, Guirassy è la prima alternativa: il piano per aggirare la clausola

L'attaccante dello Stoccarda è la prima alternativa del Milan come centravanti: ecco come il club rossonero potrebbe aggirare la clausola

Con l'imminente arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina, il Milan si sta cominciando a muovere concretamente sul calciomercato . La priorità della campagna acquisti sarà il nuovo centravanti titolare . Il primo nome sulla lista è Joshua Zirkzee del Bologna , per cui c'è una folta concorrenza.

Per questo il club rossonero si vuole tutelare, tenendo in piedi anche delle alternative. La più concreta è la pista che porta a Serhou Guirassy dello Stoccarda. L'attaccante guineano, reduce da una stagione da 30 gol in 30 partite, ha una clausola da 17,5 milioni.