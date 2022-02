Rafael Leao già a quota 9 gol in una stagione: record per il portoghese

Rafael Leao è già arrivato a nove reti stagionali. Vediamo insieme tutti i numeri della sfida di Coppa Italia.

Redazione Il Milanista

Il Milanieri sera ha battuto i biancocelesti nel big match di Coppa Italia. La società meneghina ha pubblicato i numeri della sfida sul sito acmilan.com. Vediamoli insieme:

1- Il Milan ha vinto un match in tutte le competizioni con un margine di almeno quattro gol per la prima volta dallo scorso maggio contro il Torino in Serie A (7-0 in quel caso).

2- Rafael Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il portoghese non aveva mai realizzato così tante reti in precedenza in una singola stagione con un club dei maggiori cinque campionati europei.

3- Olivier Giroud è solo il 3° giocatore del Milan nelle ultime 10 stagioni in grado di segnare in quattro match ufficiali da titolare di fila al Meazza (dopo Zlatan Ibrahimović nell'ottobre 2020 e Hakan Çalhanoğlu a luglio 2020).

4- Rafael Leão ha partecipato attivamente a 14 reti in questa stagione in tutte le competizioni (nove gol e cinque assist) meglio rispetto a qualsiasi altra stagione da quando gioca in uno dei maggiori cinque campionati europei.

5- Olivier Giroud ha realizzato 10 gol in otto partite ufficiali da titolare allo stadio Meazza con il Milan. Il francese ha inoltre segnato una marcatura multipla per due partite consecutive per la prima volta da gennaio 2013, quando vestiva la maglia dell'Arsenal.

6- Theo Hernández ha servito il suo ottavo assist in tutte le competizioni nel 2021/22, più che in qualsiasi altra stagione da quando gioca in uno dei maggiori cinque campionati europei.

7- Franck Kessie ha segnato tre gol nelle sue ultime tre presenze con il Milan in tutte le competizioni, tanti quanti nelle sue precedenti 20 gare in questa stagione.

8- Alessio Romagnoli ha servito oggi il suo primo assist in stagione in tutte le competizioni e, più in generale, si tratta del primo passaggio vincente in carriera in Coppa Italia per il capitano del Milan.

9- Per la seconda volta in questa stagione il Milan ha chiuso un primo tempo in vantaggio di tre gol, dopo la sfida di Serie A contro il Cagliari ad agosto (4-1 in quel caso).