Gli agenti di Botman a Casa Milan: incontro con Maldini e Massara

Oggi pomeriggio gli agenti di Sven Botman sono andati a casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera.

Si è appena concluso il calciomercato invernale, ma il Milan sta già lavorando a quello estivo. L’obiettivo della società meneghina è rafforzare la rosa attuale nella prossima sessione di mercato, così da rendere più competitiva la squadra. Sono già molti i nomi presenti sulla lista di Maldini e Massara, con altri nuovi che si aggiungono con il passare dei giorni. Tra i giocatori corteggiati dal Milan c’è Sven Botman . Il difensore è stato vicino al trasferimento in rossonero a gennaio, ma poi il presidente del Lille ha bloccato la trattativa. Affare rimandato in estate, quando probabilmente il centrale firmerà un contratto con i diavoli.

Gli agenti del difensore infatti ieri sera erano presenti a San Siro, per vedere i quarti di finale di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio. La scopo di questa visita era di vedere l’ambiente Milan e dialogare con la dirigenza. Non è una novità che Botman viene considerato dai meneghini il principale obiettivo da acquistare per rafforzare la difesa. Proprio nel primo pomeriggio di oggi i rappresentanti dell’agenzia Muy Manero sono arrivati a casa Milan. Tra di loro c’era anche Nikkie Bruinenberg, rappresentante del giocatore.