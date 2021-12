Milan,Di Marzio:“Nel mio libro parlo di Messias. Capitolo più soddisfacente”

Il giornalista ha presentato il suo nuovo libro “Grand Hotel Calciomercato”. Un capitolo è dedicato proprio al brasiliano.

Redazione Il Milanista

Il trascinatore del Milan in questo momento è JuniorMessias. Il brasiliano sta attraversando un periodo d’oro e finalmente ha il controllo delle sue qualità. In mezzo al campo fa la differenza e ora i rossoneri non possono fare a meno dei suoi gol. Proprio grazie alle reti del numero 30, i diavoli hanno ancora la possibilità di giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League. Bellissimo il gol arrivato al 87’ contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, che ha risvegliato le speranze rossonere. Il brasiliano ha portato il Milan al terzo posto nella classifica del girone, superando proprio gli spagnoli. Si giocherà tutto nell’ultima sfida in casa contro il Liverpool. Per qualificarsi sono necessarie una serie di combinazioni, ma i diavoli vogliono crederci.

Lo stesso Messias si è reso protagonista dell’ultima sfida in campionato. Il centrocampista ha realizzato una doppietta personale e –grazie anche alla rete di Ibrahimovic- ha condotto i diavoli alla vittoria. Vittoria che mancava da tanto tempo in Serie A, complici le sconfitte con i viola e con i neroverdi. Messias è tornato ad allenarsi bene, ha il sostegno di mister Pioli e non vuole più sbagliare. Ha finalmente l’opportunità di diventare un giocatore di riferimento in mezzo al campo.

Proprio del brasiliano ha parlato Gianluca Di Marzio. Intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ha parlato del suo nuovo libro “Grand Hotel Calciomercato”. Uno dei capitoli del libro è dedicato proprio al trequartista rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: "Il capitolo che mi ha dato più soddisfazione, vedendo anche questi giorni, è quello intero dedicato a Junior Messias. C'è un aneddoto interessante, come quando Maldini accompagnò il figlio Cristian nel 2017 a Sesto San Giovanni per firmare con la Pro Sesto. La mattina andarono a vedere la partita col Chieri, e lì c'era un numero 7 in maglia azzurra che faceva il fenomeno, proprio Messias. Pensate che lui ha aspettato il Milan fino all'ultimo giorno al posto di Torino e Fiorentina, perché nella sua testa solo coi rossoneri può arrivare al Mondiale con il suo Brasile".