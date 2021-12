Milan, il mercato di gennaio è alle porte: la situazione

Manca un mese alla sessione di mercato di gennaio. Vediamo quale è la situazione in casa Milan sia per gli acquisti che per le cessioni.

Redazione Il Milanista

Il Milan riparte dal Ferraris. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, tornano alla vittoria in campionato contro la squadra l'ex Shevchenko. Grandissima prestazione e risultato finale di 3-0, grazie alla punizione del solito Ibrahimovic e alla prima doppietta in rossonero di Junior Messias. Per il Diavolo ci sono ancora 5 impegni, 4 in campionato più la gara fondamentale di Champions League con il Liverpool, prima della sosta natalizia e della sessione di mercato di gennaio. Facciamo il punto della situazione in casa Milan.

Per Paolo Maldini rimane centrale la questione dei rinnovi di contratto. Dopo aver prolungato quello di Stefano Pioli fino a giugno 2023, l'obiettivo è quello di blindare Theo Hernandez, Rafael Leao e Bennacer. Per il francese è stata fatta già una prima proposta al suo procuratore Quillon di 4 milioni annui fino a giugno 2026. Più complicata continua ad essere la trattativa con Franck Kessiè, che potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero o addirittura partire a gennaio. Nel post partita di ieri, ha parlato di rinnovo anche Ibra: "Ora devo rinnovare anche io. Se lui rinnova (riferito a Pioli), rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato". Per quanto riguarda le cessioni, Castillejo sta trovando poco spazio e su di lui c'è l'interessamento del Genoa. Il Grifone pensa anche a Pellegri, un altro che potrebbe lasciare a gennaio. Anche il Toro ha messo gli occhi sull'attaccante classe 2001.

Maldini pensa anche a rinforzare la propria rosa. Per Kjaer si teme un lungo stop e quindi diventa fondamentale trovare un nuovo difensore centrale. In caso di partenza di Pellegri, la dirigenza rossonera potrebbe pensare di comprare un altro attaccante visto che Ibra e Giroud non sono più giovanissimi. Si pensa ad Augustin Alvarez del Penarol. Per il centrocampo rimane caldo il nome di Renato Sanches del Lille, il cui acquisto è legato all'eventuale addio di Kessiè a gennaio.