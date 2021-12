Krunic a MTV: “Dopo il Sassuolo serviva una risposta. Io tuttocampista”

Ecco le parole del centrocampista rossonero ex Empoli Rade Krunic ai microfoni di MilanTv

3 punti pesantissimi che hanno riavvicinato la formazione di Stefano Pioli al Napoli primo in classifica e fermato dal Sassuolo. Proprio la formazione emiliana che la scorsa domenica aveva sconfitto i rossoneri per 3 a 0.

"Dopo la sconfitta con il Sassuolo ci voleva una risposta e una partita per bene: siamo riusciti a farla nella maniera giusta, come voleva il mister e come vogliamo noi. Abbiamo fatto la partita da Milan, con la giusta intensità, aggressività e tutto il resto".