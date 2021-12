Qui Milanello: seduta di allenamento sotto gli occhi di Desalu

Ecco il report della seduta odierna di allenamento del Milan

Rientrata in nottata da Genova, la squadra si è ritrovata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Presente per seguire la seduta anche Fausto Desalu, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 maschile e tifoso rossonero.