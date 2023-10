Sentite Mourinho: “Gli allenatori più forti sono tutti qui in Italia”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato dei tecnici e del campionato di Serie A. Sentite le sue parole...

Dopo la gara vinta ieri contro il Frosinone ha parlato Josè Mourinho che in conferenza stampa ha detto: “Vedo squadre in altri campionati con grandissimi giocatori e solo quei grandissimi giocatori fanno grandi le squadre, perché per il lavoro dal punto di vista tattico l’Italia è il paese più forte”.

Ancora le sue parole — “Per me questo è il paese con gli allenatori più forti". Queste le parole dopo la gara vinta ieri contro il Frosinone dove ha parlato Josè Mourinho in conferenza stampa e ha esaltato il lavoro a livello tattico che si fa in Italia.

