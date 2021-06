Monchi a Sky: “Papu Gomez-Milan? Capitolo appena iniziato”.

Ecco le parole del d.s. sportivo del Siviglia Monchi sull'interesse del Milan del Papu e sulla sua presunta volontà di ingaggiare Castillejo

L'avventura italiana del direttore sportivo spagnolo però non è stata esaltante come l'ex Presidente giallorosso James Pallotta si aspettava. L'italo americano infatti sperava che il dirigente iberico potesse compiere lo stesso miracolo che, nelle stagioni precedenti, aveva portato il Siviglia a vincere l'Europa League nelle stagioni: 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Ma anche che con il suo sistema, il Metodo Monchi, i conti del club capitolino potessero essere sistemati. Monchi, che da giocatore è stato anche compagno di squadra di Diego Armando Maradona, infatti era il mago delle plusvalenze: trovava giocatori giovani e promettenti in giro per il mondo per poi rivenderli a cifre altissime come successo per i vari Sergio Ramos, Dani Alves, Navas, Moreno, Luis Fabiano e Julio Baptista. Solo per citarne alcuni che gli valsero il soprannome "il cassiere di Siviglia".