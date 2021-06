Costanzo nuovo responsabile comunicazione della Roma: “Mejo ‘a Roma”

Ecco le parole di Maurizio Costanzo all'Adnkronos in cui annuncia il suo nuovo ruolo all'interno della Roma

Continua la rivoluzione in casa della Roma . I giallorossi dopo aver nominato Tiago Pinto alla carica di General Manager, salutato Paulo Fonseca (prossimo a firmare con il Tottenham di Paratici ) e aver ingaggiato José Mourinho proseguono nel rinnovamento delle cariche sportive e non.

Il noto giornalista e tifoso giallorosso Maurizio Costanzo ha dichiarato all'Adnkronos che sarà il nuovo responsabile delle strategie della comunicazione del club capitolino. Ecco le sue parole: "Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile delle strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione. Sarò il responsabile strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è `Mejo ´a Roma'. La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano... `mejo ´a Roma".