Suso: “In Italia sono stato benissimo, al Milan anni stupendi”

MILANO – L’ex numero 8 rossonero Jesus Suso, oggi in forza al Siviglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Goal’: “L’anno scorso l’obiettivo era fare bene sia in Europa League che in Liga. La coppa l’abbiamo vinta, mentre in campionato abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions. E’ stata una stagione fantastica”.

LE TAPPE DELLA SUA CARRIERA – “Sono partito da Cadice molto giovane, avevo 15 anni. La mia famiglia mi ha aiutato molto. Volevo fare il calciatore nella vita e ci sono riuscito. Quando ho lasciato Liverpool ero stato operato da poco, i primi due mesi sono stati difficili. Poi in Italia ho vissuto un periodo bellissimo. Il calcio in Serie A è più tattico, più lento e più organizzato, ma sono stati cinque anni stupendi”.

IL TRASFERIMENTO AL SIVIGLIA – "Io e la mia famiglia stavamo molto bene a Milano quando è arrivata la chiamata di Monchi. Diversi anni prima c'era già stata l'opportunità di tornare in Spagna e la seconda occasione ho deciso di non farmela scappare".