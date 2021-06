Mercato Milan | Addio Calha, primo colpo vicino all’80%: tutte le possibilità

Se la rottura non è totale, poco ci manca. Dietro alle dichiarazioni riportate in conferenza stampa da Hakan Calhanoglu c'è la volontà di attendere offerte da altri club. Il trequartista turco non ha chiuso le porte al Milan, ma ha anche lasciato intendere che alle cifre proposte dal Diavolo (4milioni a stagione), accetterebbe malvolentieri. Tradotto? Se nessuno dovesse offrire di più, l'ex Leverkusen potrebbe decidere di rimanere nel capoluogo meneghino. La dirigenza rossonera non ci sta ad essere considerata un ripiego e si starebbe muovendo con decisione per sostituire il proprio numero 10. Le opzioni sono molteplici, per una di queste ci sarebbe stata un'accelerata clamorosa che potrebbe condurre alla chiusura dell'operazione in tempi brevissimi. Ma ci sono anche altri trequartisti che hanno possibilità di approdare al Milan: vediamo le percentuali<<<