Mirante titolare, l’ex preparatore: “Portiere equilibrato, sa cosa fare”

L’ex preparatore dei portieri, Luca Bucci, ha parlato di Antonio Mirante, che questa sera scenderà in campo con il Milan

Questa sera toccherà ad Antonio Mirante scendere in campo per difendere la porta del Milan. E lo farà in una partita importantissima per la classifica, in uno scontro diretto fondamentale per il vertice. Proprio del portiere 40enne ha parlato il suo ex preparatore a Parma e Bologna, Luca Bucci, intervistato da Gianluca Di Marzio.

Su Mirante: “È sempre stato bravo ad aspettare il momento giusto. Totò era il suo soprannome, tutti lo chiamavano così per le sue origini. Al Milan è apprezzato anche se non è protagonista. Di solito questi ruoli sono fondamentali nelle dinamiche di spogliatoi. Quando chiamava la barriera o le disposizioni su calcio da fermo non l’ho mai visto arrabbiarsi. Qualche smemorato c’è sempre nelle squadre, al massimo gridava uno ‘sveglia’ qualche volta ma non si arrabbiava, è sempre stato molto equilibrato”.

Sue qualità: “Credo che sappia come fare, è intelligente e mi auguro faccia il suo dovere. Gli ho sempre detto che l’istinto era importante, è la sensazione che il portiere deve vivere e quindi l’ho sempre lasciato libero di decidere cosa fare, soprattutto per i tiri dal dischetto. Rigori? Ci preparavamo con i video, ma nel caso facesse qualcosa di contrario a quello che si era visto non glielo rinfacciavo di certo. Lui è riuscito a fermare giocatori importanti dal dischetto perché è sempre stato bravo ad aspettare al momento giusto”.

