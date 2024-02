Mirabelli: “Calhanoglu traditore? Il Milan non l’ha voluto trattenere”

I motivi dell'addio: "Via per solo 500mila era in più? La verità è un'altra. Qualcuno voleva cancellare il lavoro che era stato fatto prima. Il Milan doveva lottare per tenerlo e non lasciarlo andare via gratis come è successo poi anche con Donnarumma e Kessié. I tifosi al Milan lo ammiravano. Oggi pensano che abbia tradito i rossoneri, ma non è così. E' il Milan che non ha voluto trattenere Calhanoglu, non Calhanoglu che se n'è voluto andare via dal Milan".