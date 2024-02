Braida: “La differenza tra il Milan e l’Inter sta nel valore dei giocatori”

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato l'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida il quale si è espresso sui rossoneri e ha detto: " Quali differenze tra Milan e Inter? Mancano dei valori, bisogna fare la somma di tutti i giocatori”.

“E' una somma aritmetica, in questo momento il coefficiente tra i rossoneri e le altre è insufficiente”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dove ha parlato l'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.