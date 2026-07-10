Era complicato pensare che il Milan potesse essere una delle squadre più attive sul mercato dei trasferimenti. Dopo la conclusione della stagione, ci sono state settimane di incertezze in via Aldo Rossi, tra valutazioni e ristrutturazioni interne. Alla fine, il club di Gerry Cardinale ha assunto una forma - non si sa quanto simile fosse quella progettata dall'americano - e da qui ha iniziato un'attività vigorosa sul mercato: è un dato certo, già investiti 100 milioni per due giocatori.

I nomi di Amorim

L'infortunio di Pulisic

I tempi di recupero per Pulisic

Questa mattina il QS presenta un articolo che analizza il calciomercato del Milan e le ultime novità sul club rossonero. Il titolo si focalizza su due notizie di ieri: l'arrivo die l'infortunio di. Infatti, il titolo recita: "Milan, è il giorno di Gila. Problema Pulisic: un altro stop". Nel sottotitolo si continua sullo stesso tema: "Il difensore è arrivato ieri sera, oggi visite e firma di un contratto di cinque anni. Microfrattura del perone per l'americano, dovrà rimanere ai box per un mese e mezzo". Solo a questo punto si affronta il tema del calciomercato: "La lista di Amorim. Kristensen emerge in difesa. Alajbegovic-Karetsas, il confronto tra giovani talenti".Non c'è tregua perin questo 2026. Tanto era stata positiva la seconda parte del 2025, dove è stato considerato il miglior giocatore del campionato di Serie A, quanto è diventato un incubo il nuovo anno. L'americano non ha mai segnato con il, e ha vissuto anche una caduta collettiva alla fine della stagione. Al Mondiale si è presentato con nuova energia, ma un affaticamento al polpaccio lo ha messo ko e, infine, nell'ottavo di finale, un nuovo infortunio ha segnato la sua fine. . .Ieri è finalmente giunta la diagnosi da parte del team medico della Nazionale americana riguardo l'infortunio subito da Christian Pulisic contro il Belgio. Il responso non è affatto ottimale. La Gazzetta dello Sport scrive questa mattina: "Pulisic, che problema! ". E prosegue, approfondendo la situazione: "Dovrà restare fermo un mese, il perone è fratturato. Milan, si rinvia l’esordio". Inoltre, nel sottotitolo si aggiunge: "C'è una microfrattura: è necessario riposo e recupero. Difficile vederlo in campo all'inizio della Serie A".