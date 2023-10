“Abodi deve chiedere scusa al calcio italiano”: il d.s. va dritto al punto!

Nel corso della 'Palermo Football Conference' - organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, Massimiliano Mirabelli ha parlato e ha detto: ”C'è una nuova legge che in pratica svincola tutti i giocatori a fine anno, dal 14° anno di età. Quindi la domanda è: che senso ha a questo punto fare il settore giovanile? Oggi sono autorizzate le "rapine" dei giocatori, e alle società non rimane niente. Questo è un dramma per quelle società che hanno investito tanto".