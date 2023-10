Mercato, Ancelotti fa tremare il Milan: “Leao? No, ora vuole un altro rossonero”

In tante occasioni abbiamo sentito voci di mercato accostare alcuni top player del Milan ad altri grandi club europei, che continuano a monitorare svariati giocatori rossoneri. Una cosa abbastanza normale e naturale, anche alla luce del fatto che gli ingaggi dei big del Milan sono lontanissimi da quelli percepiti dai campioni in giro per l'Europa. Insomma, i gioielli rossoneri fanno gola a molti.

Nel recente passato in tantissime occasioni abbiamo parlato ad esempio di Rafael Leao, che è stato seguito da moltissimi top club europei, tra i quali anche il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Il rinnovo del portoghese ha momentaneamente (anche se non definitivamente) allontanato i rumors di calciomercato che aleggiavano attorno a lui. Ma il Milan non può comunque dormire sonni tranquilli. Stando alle ultime news di mercato infatti, adesso Ancelotti sarebbe pronto a rifarsi sotto con il Milan per un altro giocatore rossonero <<<