Minotti controcorrente: “A me Fonseca è sempre piaciuto, secondo me…”

In esclusiva a Calciomercato – L'Originale ha parlato il noto giornalista Lorenzo Minotti che ha detto: " Paulo Fonseca a me è sempre piaciuto fin dai temi della Roma ”.

Ancora le sue parole

“Il lavoro che ha fatto a Roma è stato un po' sottovalutato, ha lavorato un anno senza direttore sportivo e ha ottenuto gli stessi punti di Mourinho. Secondo me sarà una sorpresa in positivo per questo Milan". Queste le parole in esclusiva a Calciomercato – L'Originale ha parlato il noto giornalista Lorenzo Minotti.