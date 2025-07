Milan, aggiornamenti per Jashari: il Bruges non si smuove

Arrivano degli aggiornamenti in casa Milan sul fronte Ardon Jashari. Questa la decisione presa dal Club Brugge

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa infinita per Ardon Jashari. Secondo quanto riferito dalla giornalista belga Valerie Van Avermaet, non c’è ancora nessuna svolta per vedere il giocatore al Milan.

Richiesta insufficiente

Sul sito Nieuwsblad si legge che “il Club Brugge ritiene insufficiente l’offerta del Milan per Ardon Jashari”. La proposta presentata dai rossoneri è di 33,5 milioni di euro che potrebbero arrivare fino a 38 milioni con i bonus.

Dettagli

Di questi 4,5 milioni di bonus due verranno erogati quando il Milan raggiungerà la Champions League in una qualsiasi delle prossime cinque stagioni. Gli altri 2,5 invece sono più difficili da raggiungere.

Prossimi sviluppi

Tuttavia questa proposta non ha convinto la società belga, desiderosa di aspettare ancora perché il mercato è lungo. Nel frattempo il giocatore partirà in settimana per la Macedonia del Nord, per partecipare al matrimonio del fratello il 30 giugno.